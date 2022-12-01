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У США пасажирка літака вкусила сусіда за стегно і зірвала рейс

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У США пасажирка літака вкусила сусіда за стегно і зірвала рейс

Темношкіра пасажирка Southwest, яка летіла до Колумбуса (Огайо) 34-річна Елом Агбегніну вкусила попутника в стегно і зірвала рейс. Про це повідомляє The Blaze.

Відомо, що спочатку жінка підійшла до задньої частини літака і “витріщилася” на двері. Стюардеси, у свою чергу, попросили її зайняти своє місце, проте Елом відмовилася і спробувала відкрити аварійний вихід.

На жінку накинувся інший пасажир, щоб утримати її, але Агбегніну вкусила його у праве стегно.

Як повідомляє видання, після цього пасажирка почала битися головою об підлогу і почала пояснювати бортпровідникам і попутникам, що летіти до Огайо і відчинити двері літака їй наказав Ісус.

Рейс перенаправили до Літл-Рок (Арканзас), де Агбегніну затримали співробітники поліції. Потерпілого чоловіка також зняли з рейсу та доставили до найближчої лікарні.

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