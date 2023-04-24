У США пасажир зняв на відео палаючий двигун літака

У літака авіакомпанії American Airlines, який виконував рейс за маршрутом з Колумбуса в Фінікс, спалахнув двигун, повітряне судно здійснило вимушену посадку, передає CNN.
За даними федерального авіаційного управління, причиною займання став птах, який потрапив у двигун.
“Після того, що сталося, було прийнято рішення здійснити аварійну посадку в міжнародному аеропорту імені Джона Глена Колумба, де пожежа була швидко погашена, а відео з екстреним приземленням потрапило до Twitter. На драматичних кадрах видно, як з крила літака летять іскри”, – пише джерело.
Taken from Upper Arlington, Ohio. AA1958. pic.twitter.com/yUSSMImaF7
— CBUS4LIFE (@Cbus4Life) April 23, 2023
“Літак благополучно приземлився і підрулив до виходу на посадку своїм ходом. Boeing 737 був виведений з експлуатації на технічне обслуговування.
“Наразі наша команда працює над тим, щоб доставити пасажирів у Фінікс”, – йдеться у повідомленні American Airlines.
Федеральне авіаційне управління проводить розслідування інциденту, але інформації про постраждалих наразі не надходило.