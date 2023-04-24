Всі розділи
ГоловнаСШАУ США пасажир зняв на відео палаючий двигун літака
СШАТуризм

У США пасажир зняв на відео палаючий двигун літака

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У США пасажир зняв на відео палаючий двигун літака

У літака авіакомпанії American Airlines, який виконував рейс за маршрутом з Колумбуса в Фінікс, спалахнув двигун, повітряне судно здійснило вимушену посадку, передає CNN.

За даними федерального авіаційного управління, причиною займання став птах, який потрапив у двигун.

“Після того, що сталося, було прийнято рішення здійснити аварійну посадку в міжнародному аеропорту імені Джона Глена Колумба, де пожежа була швидко погашена, а відео з екстреним приземленням потрапило до Twitter. На драматичних кадрах видно, як з крила літака летять іскри”, – пише джерело.

“Літак благополучно приземлився і підрулив до виходу на посадку своїм ходом. Boeing 737 був виведений з експлуатації на технічне обслуговування.

“Наразі наша команда працює над тим, щоб доставити пасажирів у Фінікс”, – йдеться у повідомленні American Airlines.

Федеральне авіаційне управління проводить розслідування інциденту, але інформації про постраждалих наразі не надходило.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

На Кіпрі вводять величезні штрафи для туристів, а деяких садитимуть за ґрати

Кіпр
Драконівськими штрафами та ризиком загриміти за ґрати пригрозила влада...

Золото на мільйони доларів викрали з аеропорту у Канаді

Канада
Зі сховища в аеропорту Торонто (Канада) було викрадено золото...

В Індії мавпи вбили трирічну дівчинку, скинувши їй на голову камінь

Індія
За словами місцевих жителів, трирічна Девунурі Абхінав грала під...

Британська залізнична компанія попросила туристів припинити дивитися відверті відео в поїздах та станціях

Велика Британія
За інформацією BBC, звернення опублікувала компанія Northern, яка керує...

Дурного туриста затиснуло між стін вулиці разом із автомобілем на популярному курорті Греції

Греція
Орендуючи машину в популярних туристичних містах, не особливо пристосованих...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропакурйозПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму