У США пасажир приніс проектор у літак та влаштував “кінотеатр” у небі

Чоловік просто під час польоту вирішив увімкнути проектор, щоб у незвичайній компанії подивитися фільм, передає TSA.

Інцидент трапився на борту однієї з американських авіаліній. Пасажир вирішив подивитися американську військову драму “Патріот” із Мелом Гібсоном у головній ролі під час польоту. Проте дивитися на самоті не став і вивів зображення для всіх охочих за допомогою проектора.

На відео з інцидентом звернуло увагу Управління транспортної безпеки США.

“Я літав більш ніж на 800 рейсах до 147 країн і ніколи не бачив нічого подібного”, – каже Дуглас Лазіч-Кірк, який розмістив оригінальне відео в мережі. За його словами, чоловік, який організував “кінотеатр у небі”, сидів на трьох кріслах один і просто увімкнув фільм під час польоту.

Відомство опублікувало ролик Дугласа на своїй сторінці в Instagram. В управлінні нагадали своїм передплатникам правила провезення багажу – про те, що дозволено брати у багаж, а які предмети, навпаки, заборонені.

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Під гучним відео вони дали чітке пояснення про те, як мандрувати з електронними пристроями:

великі електронні пристрої можна перевозити в ручну поклажу, але для деяких може знадобитися додаткова перевірка;

будь-який пристрій більше мобільного телефону потрібно вийняти з сумки та помістити в окремий контейнер перед перевіркою;

перевозити пристрої у заводській упаковці можна, але не виключено, що їх доведеться розпакувати, якщо для цього виникнуть підстави.

Що ж до користувачів соціальної мережі, реакція людей виявилася менш очевидною. Багато хто вважав випадок милим, а ідею – гарною. Однак деякі все ж таки обурилися “егоїстичною поведінкою” чоловіка, порівнявши його з поведінкою людей, які слухають музику на телефоні через динамік у громадському транспорті.