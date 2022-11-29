У США, пасажир погрожував сусідці, бо вона не хотіла з ним розмовляти

П’яний пасажир на борту рейсу JetBlue з Нью-Йорка в Солт-Лейк-Сіті приставив бритву до горла жінки, що сидить у сусідньому кріслі. Як з’ясувалося, це сталося лише тому, що вона вирішила перестати розмовляти з ним і натомість почала дивитися фільм у розважальній системі літака.

Меррілл Даррелл Фекрелл з Юти звинувачується в прихованому носінні небезпечної зброї на борту літака, що прямував рейсом JetBlue B6-871, і нападі після жахливого інциденту, що стався минулого тижня.

Судові документи, подані до федерального суду Солт-Лейк-Сіті, звинувачують Фекрелла в тому, що він загрожував своїй сусідці бритвою Facon. Як йому вдалося контрабандою пронести її на борт Airbus A320, порушуючи правила безпеки TSA, невідомо.

У свідченнях під присягою Фекрелл пояснив, що сидів у кріслі біля вікна в шостому ряду поряд із звичайною жінкою. Вона чомусь сиділа на середньому сидінні, а її чоловік — у кріслі біля проходу.

Під час польоту Фекрелл випив кілька порцій алкогольних напоїв і завів із жінкою «довгу і різноманітну» бесіду, перш ніж вона зрештою пішла за своїм чоловіком у хвостову частину літака, «мабуть, у туалет».

Після повернення жінка вдягла навушники і почала дивитися фільм на екрані переднього сидіння, а Фекрелл, здавалося, розмовляв сам із собою.

Однак чоловік раптом поклав руку на її екран і звелів поставити фільм на паузу. Саме в цей момент до неї дійшло, що Фекрелл тримає лезо всього за кілька сантиметрів від її горла, перш ніж він схопився і закричав: “З нею все буде гаразд” і “нікому не треба турбуватися”.

Фекрелл крикнув чоловікові жінки «відвали», на що той відреагував тим, що побіг у передню частину літака за допомогою, а його дружина шукала можливі шляхи до порятунку.

Слідчі кажуть, що жінка «кинулась» на підлогу, в прохід, зумівши на якусь мить звільнитися від нападника, проте він схопив її за плече, щоб перешкодити втекти. Вона побігла вперед по проходу, і, на щастя, пасажир, який сидів на протилежному боці від проходу, схопив Фрекелла і зумів роззброїти його без подальших інцидентів.

Пасажир-герой потім залишався з Фрекеллом протягом усього польоту, який вирішили продовжити. Однак після прибуття літак вже зустрічали правоохоронці, а Фрекелл був швидко взятий під варту.

На суді з’ясувалося, що Фрекелл, мабуть, страждає від недолікованого серйозного психічного розладу.

Інцидент, напевно, викличе додаткові питання у Міністерства внутрішньої безпеки та Управління транспортної безпеки у зв’язку з очевидною нездатністю співробітників спецслужб перешкодити Фрекеллу доставити лезо для гоління на борт.