У США, пасажир напав на стюардесу і намагався відчинити двері літака

Пасажир спробував відчинити двері літака під час авіарейсу до США, передає DW.

Інцидент стався під час рейсу з Лос-Анджелеса до Бостона. Менш як за годину до закінчення польоту в кабіні пілотів спрацював датчик розблокування дверей у центрі літака. бортпровідники, що підійшли до люка, виявили, що аварійний затворний важіль розблокований, а рукоятка відкриття дверей виявилася повернуто приблизно на чверть. Потім екіпаж закріпив затвор та двері.

Екіпаж запідозрив 33-річного пасажира у зламі дверей, оскільки його бачили вартовим біля них протягом певного періоду часу. Члени екіпажу попередили капітана, що пасажир, ймовірно, становить загрозу для борту, і вирішили посадити літак у найближчому аеропорту.

This video shot by a fellow passenger shows a Massachusetts man being subdued after his violent outburst on a Boston-bound United flight. https://t.co/giAarNd91A pic.twitter.com/sGeNQMSbX4

— WCVB-TV Boston (@WCVB) March 7, 2023