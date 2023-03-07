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У США, пасажир напав на стюардесу і намагався відчинити двері літака

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Пасажир напав на стюардесу і намагався відчинити двері літака

Пасажир спробував відчинити двері літака під час авіарейсу до США, передає DW.

Інцидент стався під час рейсу з Лос-Анджелеса до Бостона. Менш як за годину до закінчення польоту в кабіні пілотів спрацював датчик розблокування дверей у центрі літака. бортпровідники, що підійшли до люка, виявили, що аварійний затворний важіль розблокований, а рукоятка відкриття дверей виявилася повернуто приблизно на чверть. Потім екіпаж закріпив затвор та двері.

Екіпаж запідозрив 33-річного пасажира у зламі дверей, оскільки його бачили вартовим біля них протягом певного періоду часу. Члени екіпажу попередили капітана, що пасажир, ймовірно, становить загрозу для борту, і вирішили посадити літак у найближчому аеропорту.

За даними прокуратури, у цей момент підозрюваний підвівся зі свого місця і напав на одного з членів екіпажу зі зламаною металевою ложкою, тричі вдаривши стюардесу по шиї. Але й попутники не розгубилися і допомогли утихомирити неслухняного пасажира. Чоловіка пов’язали та утримували до екстреного приземлення.

В авіакомпанії заявили, що пасажиру буде відмовлено у польоті у майбутньому. Крім того, якщо його провину буде доведено, 33-річному чоловікові може загрожувати довічне ув’язнення.

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