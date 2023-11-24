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У США на мосту через Ніагарський водоспад вибухнув автомобіль

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
На мосту через Ніагарський водоспад стався вибух

Як повідомляє ABC News, Райдужний міст через Ніагарський водоспад на кордоні США та Канади закрито через вибух.

За попередніми даними, на КПП на Райдужному мосту вибухнув автомобіль, який прямував до США. Двоє людей, які перебували в авто, загинули, постраждав також прикордонник.

Вибуховою хвилею розкидало в різні боки кілька автомобілів.

У ФБР ведуть розслідування і вважають вибух “спробою теракту” з “великою кількістю вибухівки в автомобілі”.

Міжнародний аеропорт Баффало «Ніагара» призупинив прийом та відправлення рейсів після вибуху.

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