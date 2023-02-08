У США на борту літака спалахнув зарядний пристрій

Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії United Airlines змушений був повернутися до Міжнародного аеропорту Сан-Дієго після того, як у салоні Першого класу загорівся акумулятор.

Черговий інцидент з акумулятором для мобільного телефону стався невдовзі після зльоту, в результаті четверо людей відправлено до лікарні, де проходять лікування від отруєння димом.

Рейс United Airlines UA 2664 вилетів із міжнародного аеропорту Сан-Дієго і попрямував до міжнародного аеропорту Ньюарк Ліберті до Нью-Джерсі. Спочатку повідомлялося, що інцидент викликаний спалахом ноутбука, але пізніше підтвердили, що дим походить від зовнішнього акумулятора.

За словами пасажирів, невдовзі після зльоту в салоні Першого класу Boeing 737 MAX 8 з’явився їдкий дим, якого ставало дедалі більше. Чоловік, що сидів у другому ряду, кинув димний предмет на підлогу, і бортпровідники, помітивши це, кинулися вперед із вогнегасниками, щоб загасити полум’я.

З пожежею впоралися швидко, несправний аксесуар помістили у вогнетривкий пакет, а пасажири отримали інструкції відкрити вентиляційні отвори для вентиляції. Командир повітряного судна оголосив тривогу №2 — серйозну проблему з літаком — і запросив дозвіл повернутися до міжнародного аеропорту Сан-Дієго.

Коли «Боїнг» благополучно приземлився, аварійні бригади були вже на місці та надали допомогу пасажирам.

Щонайменше п’ять машин швидкої допомоги та три пожежні фургони були помічені навколо літака United Airlines.

Пожежна служба Сан-Дієго підтвердила, що моментально відреагувала на надзвичайну ситуацію. Вона і ідентифікувала джерело загоряння як зовнішній зарядний пристрій, який містив літій-іонний акумулятор і підключений до мобільного телефону. Екстрені служби евакуювали всіх пасажирів та екіпаж та оглянули їх на предмет травм.

У результаті чотири стюардеси було доставлено до найближчого медичного центру, де вони проходять лікування від вдихання диму. Ще два пасажири відмовилися від подальшого медичного лікування та транспортування.

Федеральне управління цивільної авіації зайнялося розслідуванням інциденту.