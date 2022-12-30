У США чотирьох туристів доправили до лікарні після жорсткої посадки прогулянкового вертольота

У США пілот та шість пасажирів прогулянкового вертольота отримали поранення після жорсткої посадки повітряного судна в аеропорту Невади. Про це пише New York Daily.

Інцидент стався у вівторок, 27 грудня. Невеликий гелікоптер, що виконав 25-хвилинний прогулянковий політ для туристів над Гранд-Каньоном, пішов на посадку в муніципальному аеропорту Боулдер-Сіті, штат Невада. Жорстке приземлення обернулося пілоту та шести пасажирам різними травмами.

У поліції заявили, що жодна з травм не загрожувала життю, проте чотирьох людей було доставлено до найближчих лікарень для огляду та лікування.

Федеральне управління цивільної авіації США нині розслідує причини події.