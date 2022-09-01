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У США через відверті фото, пілот мало не зірвав рейс

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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У США через відверті фото пілот мало не зірвав рейс

Пілот авіакомпанії Southwest Airlines отримав кілька непристойних фотографій від пасажирів через технологію передачі AirDrop. Через це він мало не розгорнув літак. Про це пише New York Post.

Пізніше пілот включив гучний зв’язок і пригрозив повернутися в аеропорт вильоту, якщо йому не припинять відправляти відверті знімки:

“Я збираюся розгорнути цей літак і зірвати вам відпустку. Мені доведеться підключити службу безпеки”.

За деякий час представники авіакомпанії також виступили із заявою. Вони відзначили, що безпека та благополуччя клієнтів є найвищим пріоритетом Southwest Airlines. І тому члени екіпажу роблять все, щоб запобігти потенційним проблемам на борту.

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