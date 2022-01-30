У США через сильну снігову бурю скасовано понад 3500 авіарейсів

Як повідомляє ВВС, на східному узбережжі США вирує найсильніша за останні чотири роки снігова буря. Через снігопади та шторми скасовано понад 3 500 авіарейсів, понад 80 000 жителів залишилися без електроенергії.

Надзвичайне становище оголошено у штатах Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Род-Айленд та Вірджинія.

У Нью-Йорку випало вже близько 30 см снігу – на Манхеттені намело кучугури, на Таймс-сквер були помічені лижники. У Бостоні висота снігового покрову перевищила 60 див (попередній рекорд 70 див снігу було зафіксовано 2003 року). У прибережних районах очікуються повені.

Метеорологи побоюються, що на сході США може виникнути так званий вибуховий циклон, коли холодне повітря змішується з теплими морськими повітряними масами, що викликає різке падіння атмосферного тиску, появу ураганного вітру і опадів.

На всьому північному сході США діє штормове попередження. У Флориді через різке похолодання мешканців попереджають про можливе падіння з дерев ящірок, що заснули, — ігуан, як уже бувало в минулому. Газети навіть публікують карту районів, де можливий «ігуанопад», а природоохоронні організації дають поради, як поводитися з рептиліями, що впали.