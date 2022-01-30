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США

У США через сильну снігову бурю скасовано понад 3500 авіарейсів

Євгеній Подольський

Як повідомляє ВВС, на східному узбережжі США вирує найсильніша за останні чотири роки снігова буря. Через снігопади та шторми скасовано понад 3 500 авіарейсів, понад 80 000 жителів залишилися без електроенергії.

Надзвичайне становище оголошено у штатах Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Род-Айленд та Вірджинія.

У Нью-Йорку випало вже близько 30 см снігу – на Манхеттені намело кучугури, на Таймс-сквер були помічені лижники. У Бостоні висота снігового покрову перевищила 60 див (попередній рекорд 70 див снігу було зафіксовано 2003 року). У прибережних районах очікуються повені.

Метеорологи побоюються, що на сході США може виникнути так званий вибуховий циклон, коли холодне повітря змішується з теплими морськими повітряними масами, що викликає різке падіння атмосферного тиску, появу ураганного вітру і опадів.

На всьому північному сході США діє штормове попередження. У Флориді через різке похолодання мешканців попереджають про можливе падіння з дерев ящірок, що заснули, — ігуан, як уже бувало в минулому. Газети навіть публікують карту районів, де можливий «ігуанопад», а природоохоронні організації дають поради, як поводитися з рептиліями, що впали.

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