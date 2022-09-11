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У США акула вкусила жінку на очах у туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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У США акула вкусила жінку на очах у туристів

Жінку вкусила акула на очах у туристів. Інцидент стався у затоці Паїа на гавайському острові Мауї у США.

Поліція повідомила, що 51-річна жінка з Франції плавала з маскою та трубкою в каламутній воді за сто метрів від берега і раптом була укушена акулою.

Очевидці побачили, що туристці потрібна допомога, витягли жінку на берег, на місце прибули рятувальники. Фахівці з відділу охорони природи та ресурсів відреагували, попередивши людей, щоб вони трималися подалі від води. Пізніше влада закрила три пляжі.

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