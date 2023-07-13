У США акула вчепилася рибалці в руку і потягла під воду

Група рибалок пережила “найстрашніший день” у їхньому житті, коли бичача акула вчепилась одному з них у руку і потягла під воду, передає YahooNews.

Шокуючий інцидент стався у США. Троє чоловіків ловили рибу у національному парку Еверглейдс у Флориді. Один із рибалок на ім’я Нік, знявши улов з гачка, почав мити руки в каламутній воді, коли раптом перед ним з’явилася велика акула. Морський хижак схопив його за руку і спробував поцупити у воду. На щастя, на допомогу парубкові кинулися вірні друзі.

“Тримай його! Візьми його!” — кричали вони, намагаючись затягнути Ніка назад у човен.

Боротьба не на життя, а на смерть була зображена на відео і опублікована в Facebook одним з рибалок, Майклом. У ролику видно чіткий кривавий відбиток, який поранений Нік залишив на борту човна під час бою.

“Сьогодні був один із найстрашніших днів на воді, які в мене колись були”, – написав Майкл.

За його словами, це була неспровокована атака, оскільки на той час у воді не було крові.

“Акули – це не жарти в національному парку Еверглейдс. Будь ласка, прийміть це як досвід і навчайтеся на помилці Ніка. Цього можна було уникнути”, – додав він у підписі до відео.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, у п’ятницю чоловік був доставлений повітрям до лікарні пожежно-рятувальною службою Майамі-Дейд, після того як рейнджери парку надали постраждалому першу допомогу.

“Все могло бути набагато гіршим”, – закінчив він піст.

Даний випадок став черговим нагадуванням для місцевих рибалок і туристів тримати руки і ноги всередині своїх суден.