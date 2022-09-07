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СШАТуризм

У Сан-Дієго таємничі “міні-акули” налякали туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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У Сан-Дієго таємничі

Туристи, які відпочивають на курортах Сан-Дієго, поскаржилися на маленьких хижаків у воді, які нападають з усіх боків, передає Dailymail.co.uk.

Крихітні “міні-акули” сіють хаос уздовж берегової лінії Каліфорнії, вони кусають туристів, що купаються, за ноги, завдаючи біль і дискомфорту.

“Було боляче! Я скрикнула! Вистрибнула з води, і це було шокуюче. У мене була кров по всій ступні. Начебто мене вкусили маленькі піранії”, – розповіла жителька Сан-Дієго Тара Соваж.

Експерти довго намагалися з’ясувати, що за хижаки нападають на людей. Виявилося, що це крихітні ракоподібні роди Excirolana chiltoni. Як повідомляє Live Science, м’ясоїдні комахи виростають до 0,3 дюйма (приблизно 8 міліметрів) у довжину і подорожують зграями до 1000 тварин.

У Сан-Дієго таємничі "міні-акули" налякали туристів

Тара Соваж пояснила, що за 15 хвилин біль пройшов, проте на пляж найближчим часом туристка не піде.

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