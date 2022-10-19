У салоні літака United Airlines пасажир виявив справжню змію

У міжнародному аеропорту Ньюарку стався інцидент. Пасажир бізнес-класу помітив під ногами живу рептилію.

Поліція та оперативні співробітники Міжнародного аеропорту Ньюарк Ліберті зустріли літак біля виходу в телетрап вранці в понеділок, 17 жовтня. Причиною появи людей у ​​формі став сигнал командира повітряного судна про змію на борту.

Чоловік, що летів у салоні бізнес-класу рейсом United 2038 із Тампи до Нью-Джерсі, виявив у себе під ногами живу змію. Пасажири почали верещати та задирати ноги, на борту виникла паніка. Члени екіпажу негайно зв’язалися з аеропортом, що приймає, і попросив про допомогу.

В результаті інциденту ніхто не постраждав, поліція знешкодила невідомо як рептилію, що потрапила всередину літака. На відміну від сумнозвісного фільму 2006 року «Зміїний політ», аеропорт продовжив роботу в штатному режимі.

Сама винуватка пригоди виявилася звичайною садовою змією. Цей вид неотруйний і безпечний для людини.