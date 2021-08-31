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США

У п’яти штатах США ведеться розслідування через заборону носіння масок

Гліб Парфененко
У п'яти штатах США ведеться розслідування через заборону носіння масок

Міністерство освіти США заявляє, що проводить розслідування в п’яти штатах під керівництвом губернаторів-республіканців з приводу заборони носіння масок в школах. За даними федерального агентства, така політика може привести до дискримінації студентів з обмеженими можливостями або захворюваннями, повідомляє Associated Press.

Відділ з прав людини міністерства направив листи керівникам освітніх установ Айови, Оклахоми, Південної Кароліни, Теннессі і Юти.

Влада цих штатів заборонили керівникам шкіл вимагати від учнів і співробітників носіння захисних масок. У листі йдеться, що цей крок завадить деяким учням безпечно відвідувати школу.

«Для керівників США неприйнятно ставити політику вище здоров’я та освіти», – заявив федеральний міністр освіти Мігель Кардона.

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