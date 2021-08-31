У Каліфорнії пожежі знищили 756 кв. км лісів

Лісова пожежа, що триває в штаті Каліфорнія на заході США з 14 серпня, завдав шкоди території площею 756 квадратних кілометрів.

Внаслідок пожежі «Калдор» не менше 600 об’єктів прийшли в непридатний стан, більше 20 тис. об’єктів знаходяться під загрозою.

До гасіння пожежі залучено понад 15 тисяч пожежників.

Тим часом до 17 вересня заборонено вхід в усі національні лісу Каліфорнії.

Директор департаменту лісового господарства та протипожежного захисту Каліфорнії Том Портер назвав лісові пожежі небаченими в історії штату.

Влада Каліфорнії в свою чергу попередили, що територія охоплення пожежі розширюється в бік північної і південної частини штату.

У зв’язку з цим прийнято рішення про евакуацію жителів міста Саут-Лейк-Тахо.