У Каліфорнії пожежі знищили 756 кв. км лісів

Лісова пожежа, що триває в штаті Каліфорнія на заході США з 14 серпня, завдав шкоди території площею 756 квадратних кілометрів.
Внаслідок пожежі «Калдор» не менше 600 об’єктів прийшли в непридатний стан, більше 20 тис. об’єктів знаходяться під загрозою.
До гасіння пожежі залучено понад 15 тисяч пожежників.
Тим часом до 17 вересня заборонено вхід в усі національні лісу Каліфорнії.
Директор департаменту лісового господарства та протипожежного захисту Каліфорнії Том Портер назвав лісові пожежі небаченими в історії штату.
Влада Каліфорнії в свою чергу попередили, що територія охоплення пожежі розширюється в бік північної і південної частини штату.
У зв’язку з цим прийнято рішення про евакуацію жителів міста Саут-Лейк-Тахо.