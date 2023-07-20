У Флориді за вихідні сталося одразу два напади акул на туристів

У першому випадку жертвою акули став 21-річний серфер. Після зустрічі з хижачкою хлопець отримав серйозну травму ноги та був госпіталізований.

Другим відпочиваючим, яким не пощастило зустрітися у воді з акулою, став 48-річний чоловік, який купається у воді біля берега. Він отримав незначні травми спини та відмовився від госпіталізації.

Повідомляється, що з початку року на пляжах американського штату акули нападали на людей тричі. Усі випадки без смертей і серйозних травм.

Фахівці нагадали відпочиваючим, що водні хижачки нападають на людей з “цікавості”, часто плутаючи їх із тваринами зі свого раціону харчування, наприклад, морськими котиками. Тому експерти радять не купатися поодинці, намагатися триматися у воді інших купаючих і не “борсатися”, побачивши у воді плавець, привертаючи тим самим увагу акули до себе.

Величезний плавець, що стрімко рухався до берега, налякав відвідувачів пляжу в Туреччині

Раніше на Галапагоських островах акула напала на американську медсестру та вкусила її за ногу. Жінці знадобилося п’ять операцій, їй наклали понад 100 швів.