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Туристи стали свідками народження дитинчати кита в США (Відео)

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристи стали свідками народження дитинчати кита в США

Туристи, які приїхали поспостерігати за китами, стали свідками чудового моменту – народження дитинчати. Момент потрапив на відео та вразив користувачів мережі, передає Dip.org.ua.

Сцена відбувалася всього за кілька метрів від човна групи спостерігачів за китами, поряд з містом Дана-Пойнт, штат Каліфорнія, на південь від Лос-Анджелеса.

На кадрах видно самку, що лежить на спині. Але раптово до неї приєднується дитинча, яке випливає з кривавої води і щасливо плаває навколо матері. Пасажири спершу подумали, що кит поранений. Однак невдовзі група зрозуміла, що насправді сталися пологи.

“Це буває раз у житті”, – сказала одна жінка, яка була на човні.

Користувачі мережі реагують на відео по-різному. Хтось переживає за кита і вважає, що самка “зазнає стресу і без тріумфуючих спостерігачів”, а хтось захоплюється і заздрить пасажирам. Також знайшлися й ті, хто називає відео “повним розчаруванням”, бо самого процесу народження відео немає.

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