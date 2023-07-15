Туристи обурилися через банку для чайових на шведському столі в готелі

Фотографія банки для чайових, розташованої на «шведському столі» в готелі в США, викликала активні суперечки та невдоволення в онлайн-спільноті. Анонімний турист опублікував це фото на форумі Reddit.

Його підпис до фотографії просто говорив: «Континентальний сніданок із самообслуговуванням». Проте понад 3.000 коментаторів форуму висловилися з приводу безглуздої наявності банки для чайових, на кшталт тієї, що стоїть в українських кав’ярнях.

Один із користувачів висловив своє здивування, запитавши: «Банку чайових за що саме? Тут самообслуговування». Інший коментатор зазначив: “Той факт, що люди кладуть гроші в банку, дійсно багато говорить про культуру чайових і про те, що люди відчувають, що їм доводиться залишати винагороду практично скрізь”.

В останні роки американська культура чайових стала предметом суперечок та сумнівів, оскільки вона викликає негативні реакції у мандрівників. Туристи висловлюють своє невдоволення тим, що офіціанти та інший персонал очікують на чайові не за повноцінне обслуговування, а за будь-які дрібниці, наприклад, за подачу ріжка з морозивом, навіть якщо якість обслуговування залишає бажати кращого.

Проте для працівників обслуговуючої сфери чайові залишаються важливою частиною доходу. У країні, де працівників, які отримують низьку базову заробітну плату, чайові стають необхідним доповненням для їхнього виживання.

З одного боку – прихильники системи чайових. Вони вважають, що винагорода стимулює співробітників сфери обслуговування надавати високоякісний сервіс. З іншого боку — критики. Вони стверджують, що така тенденція створює нестабільність доходів та збільшує тривожність серед персоналу, які хотіли б більше сконцентруватися на своїй роботі, а не на питанні чайових.

“Ні, ні, ви повинні самі давати чайові після того, як приготували сніданок”, “Ви спочатку збираєте собі тарілку з пластівцями, а потім віддаєте долар замість зарплати, яку готель не заплатив своєму персоналу”, “Американська культура чайових – це абсолютний абсурд”, “Американська культура чайових надто токсична”, – обурилися користувачі.