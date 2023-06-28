Туристка відмовилася поступитися місцем у літаку пітбулю для «емоційної підтримки»

Під час рейсу з Лос-Анджелеса в Атланту сусідка по ряду попросила туристку поступитися її місцем пітбулю, який нібито летів з господинею для «емоційної підтримки». Жінка відмовилася зробити це і пізніше описала ситуацію в соцмережах, отримавши вибачення у відповідь від авіакомпанії, повідомило видання Newsweek.

Телевізійний сценарист Кіана Фаулкс розповіла у соцмережах, що після посадки на рейс американської авіакомпанії Delta Airlines виявила на своєму сидінні у літаку собаку. Хазяйка тварини попросила туристку поступитися місцем її вихованцю, але Кіана відмовилася.

«Власниця відреагувала так, ніби я поводжуся нерозсудливо, не бажаючи поступатися своїм місцем собаці. Я не знаю, куди вона очікувала, що я піду. Чесно кажучи, я була шокована», – повідомила туристка.

Після цього Кіана Фаулкс пішла у хвіст літака, щоб поговорити про ситуацію з екіпажем, але допомоги не отримала. В результаті, за словами туристки, і вона, і жінка, що сидить біля проходу, були змушені просидіти всі чотири з половиною години польоту поряд із жінкою з пітбулем на колінах. Загалом пітбуль поводився добре, але собача шерсть і часті походи господині в туалет із собакою на повідку завдавали незручностей оточуючим.

Кіана Фалукс зазначає, що не впевнена, чи був пітбуль насправді службовим собакою. «Вона продовжувала говорити, що це емоційна підтримка, і що вона має документи на службову тварину. Але на собаці не було жилету, щоб ідентифікувати його. Собака був ще цуценям і не повністю навчений. Вона так і не сказала, навіщо їй потрібна собака. Службові тварини вміють лежати на підлозі та навчені розміщуватись у літаку», – написала туристка.

Загалом жінка не заперечує проти того, щоб тварини для емоційної підтримки чи тварини-поводирі перебували у польоті, якщо треновані та які не заважають. Однак у цій ситуації вона не впевнена, що цей пітбуль потрапляє до такої категорії. Згідно з правилами Delta, службові тварини допускаються в кабіну тільки для «осіб з обмеженими можливостями», і допускаються лише «дресовані службові тварини, які є собаками».

Представник Delta Air Lines повідомив Newsweek, що інцидент наразі розслідується. «За винятком затверджених службових тварин, Delta вимагає, щоб усі домашні тварини, доставлені на борт, могли поміщатися в невелике вентильоване перенесення для домашніх тварин, яке поміщається під сидінням перед вами. Те, що показано у цих відеороликах, є порушенням як правил Delta, так і федеральної політики. Наразі ми проводимо внутрішнє розслідування і просимо вибачення у клієнтів за доставлені незручності», – сказав представник авіакомпанії.

Розмірковуючи про це, Фолкс сказала: «Я просто думаю, що все це прикро і дуже незручно для мене та жінки, яка сиділа біля проходу. Мені б дуже хотілося, щоб стюардеси були активнішими, але я також повністю розумію, що клієнти щодня лаються з ними на рейсах. Зрештою, саме Delta має переконатися, що їхні співробітники почуваються уповноваженими виконувати свою роботу та забезпечувати дотримання правил, а також забезпечувати безпечні та комфортні польоти для своїх клієнтів».