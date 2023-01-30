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Туристів попередили про можливість терактів у Стамбулі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристів попередили про можливість терактів у Стамбулі

Посольство США в Туреччині попередило американців про ризик терактів у центрі Стамбула після інцидентів зі спаленням Корану в Європі.

Згідно з заявою посольства, «імовірні і неминучі напади терористів у відповідь на церкви, синагоги та дипмісії в Стамбулі», а також в інших місцях, які часто відвідують мешканці західних країн.

Дипломати уточнили, що найбільша ймовірність атак у районі Бейоглу: біля вежі Галата, на площі Таксім, на вулиці Істікляль.

Громадян США закликали уникати масових скупчень людей і дотримуватися пильності.

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