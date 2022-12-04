Турист випав у відкритому океані з круїзного лайнера і зміг врятуватися після 20 години плавання

Про «незабутній досвід» розповів турист, який випав за борт круїзного лайнера та зумів врятуватися, проплававши 20 годин у водах Мексиканської затоки. НП сталася на лайнері Carnival Valor, на якому сам турист, Джеймс Майкл Граймс, із сім’єю вирушив до п’ятиденного круїзу на День Подяки.

На борту турист пробув лише один день — востаннє їх бачили разом із сестрою у ресторані, де сестра виграла конкурс гри на уявній гітарі, після чого пішла до себе в каюту. Вона ж і зчинила тривогу, коли той не повернувся до своєї каюти вночі.

При цьому, як він опинився за бортом, турист пояснити не може. В інтерв’ю ABC News він припустив, що «знепритомнів і впав за борт», прокинувшись уже у воді. «Я був у воді, а корабля не було видно. Я вирішив плавати і намагатися вижити», – заявив 28-річний турист. У результаті, як з’ясувалося, він провів у відкритому морі 20 годин, «борючись з медузами, бурхливими течіями і водами, акулами, що кишать», перш ніж його в хвилях виявила берегова охорона США і евакуювала.

Круїзний лайнер, з якого впав турист, берегова охорона також «зупинила», отримавши звістку про людину за бортом — лайнер прямував на мексиканський острів Косумель. Як тільки туриста було знайдено, лайнер відновив рух. Туриста передали невідкладній медичній допомозі в аеропорту Нового Орлеана. «Ми безмежно вдячні за те, що ця справа закінчилася позитивним результатом», — прокоментував лейтенант Сет Гросс, координатор пошуково-рятувальної місії сектора берегової охорони Нового Орлеана.

Круїзні лайнери мають бар’єри безпеки у всіх громадських місцях, які запобігають падінню гостей. Гості ніколи не повинні вибиратися на поручні-бар’єри.