Турист був шокований, знайшовши в номері при заселенні в готель 45 тисяч доларів

Іноземний мандрівник заселився в готельний номер у Лас-Вегасі і не очікував, що виявить у гардеробі, в якому покоївки мають проводити прибирання після виїзду кожного гостя, шокуючу грошову знахідку.

Коли відпочиваючі реєструються у своїх готелях, вони очікують, що у кімнаті будуть чисто та прибрано і, звичайно, не буде слідів присутності попереднього постояльця та, звичайно, його речей. Однак видання The Sun повідомило унікальний випадок, коли один мандрівник після реєстрації в готелі знайшов за дверима шафи велику суму грошей. Тоді чоловік практично зірвав джекпот.

У повідомленні на порталі Quora він запитав інших туристів, чи знаходили вони колись щось несподіване у своїх готельних номерах, перш ніж оприлюднити власну незвичайну знахідку. «Я живу в Лас-Вегасі (США) та зупиняюся в готелях рандомно протягом року. Коли я прибирав свої речі до шафи, з місця, де зберігаються додаткові подушки, на підлогу впала сумка. Усередині неї був банківський депозитний пакет без розпізнавальних знаків із майже $45.000 готівкою», — поділився він.

Чоловік викликав охорону, яка подала заяву та викликала поліцію. “Мені сказали, що готель повинен притримати сумку протягом 30 днів і подивитися, чи пред’явить на неї права власник, і тільки після цього я можу на неї претендувати”, – додав автор.

Незважаючи на те, що персонал готелю та поліція дзвонили попереднім відпочивальникам, які зупинялися у тому ж номері, ніхто не вийшов на зв’язок. В результаті гроші перейшли щасливчику. Подумавши над тим, як витратити несподіваний бонус, турист віддав $2.000 готівки на благодійність. У розділі коментарів він написав таке: «Я збирав кольорові олівці та розмальовки для людей у центрах лікування раку та лікарнях. Я знаю, як бути пацієнтом у цих центрах, і я хочу допомагати іншим». Користувачі поспішили похвалити чоловіка за його чесні дії. “Дякую вам за повідомлення готелю та поліції”, “Ви вчинили правильно, і вам пощастило”, – похвалили користувачі мандрівника за чесність.

Втім, це дійсно рідкісний випадок, коли гості знаходять речі, що залишилися від постояльців, що виїхали. Швидше, у готелях відбувається зворотна ситуація — відпочиваючі часто люблять прихопити з собою додому один-два предмети на згадку про подорож. Іноді це не просто нешкідливі «пробники» шампуню та кондиціонера та інше міні-туалетне приладдя, що надається безкоштовно, а й халати, кавові капсули, рушники і навіть предмети декору.