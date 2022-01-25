Турист роздягнувся в літаку догола у відповідь на вимогу надіти маску

Пасажир рейсу авіакомпанії Delta влаштував бешкет на борту через прохання надіти маску. Про це повідомляє New York Post.

Інцидент стався 7 січня у літаку, що летів із міста Голуей (Ірландія) до Нью-Йорка. 29-річний ірландець на ім’я Шейн Макінерні (Shane McInerney) почав поводитися неадекватно у відповідь на прохання стюардеси одягнути захисну маску. Пасажир роздягнувся догола і глузував над людьми, які намагалися його заспокоїти.

Чоловік жбурнув порожню банку з-під напою в голову одного з супутників, а потім увірвався до бізнес-класу, де почав грубо висловлювати невдоволення харчуванням у економ-класі.

Капітан повітряного судна розглядав можливість вимушеної посадки у найближчому аеропорту, поведінка пасажира загрожувала безпеці польоту.

Як пише видання, тепер чоловікові загрожує до 20 років ув’язнення за звинуваченням у перешкоджанні виконанню обов’язків льотного екіпажу, а також у навмисному нападі та залякуванні співробітників авіакомпанії.

Раніше чоловік провів у вантажному відсіку літака, що летить, 11 годин.