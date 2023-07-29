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“Це дуже страшно”: величезний алігатор застрибнув на човен з туристами в США

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський

В американському штаті Луїзіана величезний алігатор спробував застрибнути в човен з туристами, які виїхали на прогулянку водоймою, передає Whiskeyriff.

Кадри нападу алігатора на човен потрапили на відео.

Люди, які перебували на судні, зазначили, що неабияк злякалися непроханого гостя.

“Це страшно. Це дуже страшно!” – Заявили вони, відзначаючи хоробрість власника човна, який спокійно виштовхнув алігатора назад у воду.

Туристи зазначили, що для місцевих жителів зустріч із зубастим плазуном – звичайна справа, як зустріти, наприклад, оленя, що перебігає дорогу, в Південній Кароліні, тобто – буденність. Але для непідготовлених людей така раптова зустріч з алігатором може закінчитися і серцевим нападом.

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