Тропічний шторм Мінді досяг Флориди

Тропічний шторм Мінді, що утворився в Атлантичному океані, в середу ввечері досяг узбережжя американського штату Флорида, повідомляє Associated Press.

Шторм вперше обрушився на острів Сент-Вінсент з максимальною силою вітру 75 км/год. Шторм рухається в північно-східному напрямку зі швидкістю 33 км/год, повідомив Національний центр ураганів в США.

На узбережжі Флориди діє попередження про тропічний шторм.

Мінді – 13-й шторм, названий під час сезону ураганів в цьому році. Очікується, що шторм викличе до 15 дюймів опадів на півострові Флорида і в районах Південної Георгії і Південної Кароліни. Також можливі повені, попереджає Національний центр ураганів в США.