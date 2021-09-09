Тропічний шторм Мінді обрушується на берег Флориди

Тропічний шторм “Мінді”, що сформувався в Атлантичному океані, в середу ввечері досяг узбережжя американського штату Флорида, повідомляє Associated Press.

Шторм вийшов на сушу спочатку на острові Сент-Вінсент, максимальна швидкість вітру досягала 75 км / ч. Шторм рухається в північно-східному напрямку зі швидкістю 33 км / год, повідомив Національний центр ураганів США.

На узбережжі Флориди діє попередження про тропічний шторм.

“Мінді” – це 13-й шторм, що отримав назву в сезон ураганів цього року. Очікується, що шторм принесе до 15 дюймів опадів на півострів Флорида і райони південної Джорджії і Південної Кароліни. Також можливі повені, попереджає Національний центр США з ураганів.