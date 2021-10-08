Трамп нападає на Байдена: Я зупинив “Північний потік-2”, а він прийшов і запустив його

Дональд Трамп (президент США з 20 січня 2017 року по 20 січня 2021 роки) знову заявив, що він зупинив будівництво газопроводу “Північний потік-2”, а що нинішній президент Джо Байден дозволив його запуск.

“Я закрив трубопровід з Росії в Європу, а потім прийшов Байден і одним з перших справ, яке він зробив, було відкриття цього трубопроводу. Але він закрив наш трубопровід Keystone XL. Він закрив його і дозволив будівництво найбільшого трубопроводу з Росії до Європи, в основному в Німеччину”, – сказав Трамп в інтерв’ю Fox News.

Раніше США заявили, що вирішили не вводити санкції проти німецької компанії, що експлуатує трубопровід, хоча як і раніше вважають його будівництво поганою ідеєю, нагадує BGNES.

США і Німеччина опублікували спільну заяву, в якій говориться, що вони будуть підтримувати енергетичну незалежність України, яка може втратити гроші від транзиту російського газу після завершення будівництва “Північного потоку-2”.