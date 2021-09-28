Торгівля людьми, секс з неповнолітніми, організовані злочинні групи. Музикант Р. Келлі визнаний винним

Музикант Р. Келлі винен в торгівлі жінками в сексуальних цілях і в організованій злочинності, як визнали в понеділок присяжні федерального суду Нью-Йорка в ході гучного судового процесу проти співака. Йому загрожує покарання від 10 років до довічного ув’язнення.

Присяжні визнали 54-річного Келлі винним за всіма дев’ятьма пунктами звинувачення, вісім з яких стосувалися порушення так званого Закон Манна, який забороняє ввезення жінок з інших штатів «з метою проституції або позашлюбного зв’язку». Одне обвинувачення пов’язане з організованою злочинністю.

Суд є кульмінацією багаторічних звинувачень на адресу музиканта, який, за словами свідків, піддавав сексуальному насильству молодих дівчат – часто неповнолітніх – звертаючись з ними як з рабинями і змушуючи їх задовольняти його потреби. Одна з його жертв серед іншого показала, що він тримав її під замком два дні без їжі і води, перш ніж згвалтувати її. Однією з його жертв повинна була стати ще одна музична зірка, Алія, за яку Келлі незаконно вийшла заміж, коли їй було 15 років.

Закон передбачає покарання від 10 років позбавлення волі до довічного ув’язнення за дії, вчинені музикантом. Вирок не буде оголошено до травня 2022 року, і до тих пір Келлі залишиться за гратами.

Однак це не останнє його випробування. Федеральна прокуратура Чикаго звинуватила його в дитячій порнографії, і йому були пред’явлені окремі звинувачення проти слідчих штатів в Міннесоті та Іллінойсі.

Звинувачення проти Келлі – володарки премії Греммі, в т.ч. за хіт «Я вірю, що вмію літати» – затягнувся на багато років. У 2002 році йому було пред’явлено звинувачення в дитячій порнографії, хоча шість років по тому з нього були зняті звинувачення.

Його знову затримали тільки в 2019 році, незабаром після виходу на екрани фільму «Виживання Р. Келлі», в якому фігурували багато жертв, що дали свідчення в суді.