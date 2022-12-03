The Economist дав прогноз світового туризму на 2023 рік: все буде не так райдужно, як очікувалося

Десять основних світових подій 2023 року, які вплинуть на туризм, а також основний прогноз для галузі, представив журнал The Economist. Короткий прогноз загалом очікуємо – все буде далеко не так райдужно, як раніше передбачалося, і швидше за все до результатів 2019 туризм наступного року так і не зросте. Причина — ті «світові події», а насамперед зростання війна в Україні, інфляція в Європі та інших країнах.

«Відкладений попит після пандемії та карантину залишиться суттєвим чинником. Витрати на туризм майже повернуться до рівня 2019 року в 1,4 трильйона доларів, але тільки тому, що інфляція різко підштовхне всі ціни вгору. Міжнародні прибуття, як і раніше, не досягнуть допандемійного рівня 1.8 млрд осіб у 2019 році, прогнозований рівень — 1.8 млрд осіб. Ділові поїздки також будуть скромними через інфляцію», – сказав експерт експертом видання.

Що ж до 10 основних подій, за якими доведеться стежити туризму, то вони такі:

Війна, конфлікти, санкції та зустрічні санкції. Саме від них залежить, як розвиватиметься ситуація з цінами на енергоносії, інфляція, високі відсоткові ставки, економічне зростання, вірніше, падіння тощо, ситуація прийшла в глухий кут.

Рецесія. Те, що загрожує всім великим економікам, оскільки центральні банки підвищують процентні ставки, щоби придушити інфляцію, викликану високими цінами на енергоносії. «Рецесія в Америці буде відносно м’якою, в Європі більш жорстокою, але біль відчуватиметься у всьому світі», – запевняє видання.

Клімат контроль. Зростання цін на енергоресурси призвело до того, що «цивілізовані країни» «почали переходити на брудне викопне паливо». Експерти, звісно, запевняють, що ситуація «прискорить перехід на відновлювані джерела енергії», але…

Чинник Китаю: чи вдасться Китаю подолати ковід і стати найбільшою економікою світу — це питання може вплинути на світову «диспозицію». Туризм же з великим інтересом чекає, коли відкриється Китай — понад мільярд туристів з відкладеним попитом, що накопичився, поміняють будь-які прогнози.

Скандал в Америці: розбіжності в США з різних питань — від законів про аборти до майбутніх «президентських перегонів» є чинником, на який доведеться звернути увагу всім, — упевнені автори видання.

Інші гарячі точки — серед них видання називає ймовірний конфлікт на Тайвані — ініціатором, звичайно, названий Китай; турецько-грецька напруженість, індокитайський конфлікт у Гімалаях, а також «зіткнення на задньому дворі Росії» – мабуть, у Середній Азії та Закавказзі.

Військові альянси: під цим Economist має на увазі «відроджене НАТО» та інші інструменти цивілізованого світу, на кшталт обговорюваних AUKUS (США, Австралія, Індія, Японія) та I2U2 (Індія, Ізраїль, ОАЕ та США). Втім, якою буде доля цих об’єднань, а також тих, про які експерти видання не згадують, питання.

Відкладений попит – на восьме місце нарешті потрапив туристичний чинник. Але, як уже згадувалося, хоч він і підштовхне вгору витрати на туризм, але їх тут же з’їсть інфляція, і рівня 2019 року туризм так і не досягне. Хоча залишається фактор Китаю.

Метавсесвіт — на тлі всіх попередніх чинників експертам видання все ще здається питанням всесвітньої важливості, чи ідея працюватиме і розважатиметься у віртуальних мережах і виходити за рамки відеоігор? Основну роль очевидно доручили Apple.

“Нові концепції”. У цьому пункті слова на кшталт «усвідомленості» та «цифовізації» змінили деякі «Nimby», що означає «проти будівництва», та «Yimby», яке визначає тих, хто підтримує збільшення пропозиції житла. “Цілком ймовірно, що незабаром ми познайомимося з такими поняттями, як криптографія та синтетичне паливо”, – додають експерти.