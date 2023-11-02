Тарантул став причиною аварії в Долині Смерті у США

У мережі обговорюється дорожня пригода, яка сталася через тарантул у національному парку Долина Смерті у США, докладніше про ситуацію розповідає Instagram парку.

Минулої суботи туристи зі Швейцарії спокійно пересувалися територією на орендованому фургоні, як раптом їм довелося різко загальмувати, щоб не задавити тарантула, що переходив дорогу, на шосе State Route 190.

В результаті в них врізався турист із Канади, який їхав мотоциклом. Він був доставлений машиною швидкої допомоги парку до лікарні (Desert View Hospital) у Пахрампі (штат Невада, США).

Як уточнили представники нацпарку, павук залишився неушкодженим. Співробітник установи Майк Рейнольдс попросив усіх відвідувачів їздити акуратніше територією, особливо на крутих підйомах.

У нацпарку також нагадали, що тарантули більшу частину свого довгого життя проводять у підземних норах. Найчастіше люди бачать їх восени, коли 8-10-річні самці залишають свої нори у пошуках другої половинки. Тарантули малорухливі та неагресивні. За даними, укус тарантула схожий на укус бджоли і не смертельний для людини.