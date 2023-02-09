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СШАТуризм

Стюардес госпіталізували після загоряння ноутбука в літаку

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Стюардес госпіталізували після загоряння ноутбука в літаку

У США на борту літака спалахнув ноутбук. Надихані димом бортпровідники госпіталізовані.

За інформацією CBS, 8 лютого один із пасажирів літака United Airlines, що летів із Сан-Дієго до Ньюарку, взяв на борт ноутбук. Через кілька хвилин після вильоту сумка, де лежав гаджет, почала диміти. Чоловік жбурнув її на підлогу, після чого інші пасажири впали в паніку і побігли в хвіст літака, щоб сховатися від диму.

Бортпровідники кинулися гасити спалах за допомогою вогнегасників і змогли його локалізувати, але в процесі надихалися димом. Членам екіпажу вдалося помістити ноутбук у протипожежний мішок, щоб запобігти розповсюдженню вогню. Невідомо, чим саме було спричинено спалах, проте пасажирів попередили більше не брати на борт літака техніку з літієвими батареями.

“Ми дякуємо нашому екіпажу за їх швидкі дії щодо забезпечення безпеки всіх присутніх на борту”, – заявили в United Airlines.

Уточнюється, що літак повернувся в аеропорт вильоту через 11 хвилин. “Літак успішно приземлився в міжнародному аеропорту Сан-Дієго, де аварійні бригади прибули на місце події і надали допомогу пасажирам”, – заявило керівництво авіагавані в бесіді з Daily Mail.

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