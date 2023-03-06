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Страшна правда про літаки без пілотів: авіакомпанії готуються зробити останній крок

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Страшна правда про літаки без пілотів: авіакомпанії готуються зробити останній крок

Туристів готуються пересадити на «безпілотники» – і відбутися це може вже наприкінці цього десятиліття. Таку «страшну правду» про літаки без пілотів — і про те, що авіакомпанії та виробники літаків заявляють, що готові зробити для цього останній крок, — піднесла своїм читачам британська газета The Sun.

Найстрашніша частина цієї правда в тому, що єдиною метою цієї «інновації» є економія грошей, безпека пасажирів за фактом скинута з рахунків — ними готові ризикнути заради вигоди.

Видання так і заявляє, що створення “автономних” літаків заявлено як “потенційний спосіб скорочення витрат” для авіакомпаній. У планах, якими поділився гендиректор Boeing Дейв Келхун, заявлено, що ще «має працювати деякі процеси», перш ніж пасажирський безпілотник буде піднятий у повітря — але до цього вже не так далеко. Невеликі “самохідні літаки” зможуть перевозити пасажирів вже до кінця цього десятиліття, – заявляють експерти. Також авіапромисловці запевняють, що при цьому «мають зміцнювати довіру» і нова техніка має спочатку пройти процес сертифікації.

Однак авіаексперти — і в першу чергу, пілоти, які до цієї ідеї поставилися критично. Денніс Таджер, який був пілотом протягом 35 років, а потім став представником Асоціації пілотів союзників, сказав, що вся ця ідея народилася виключно задля економії грошей. «Уся справа у грошах. Виробники шукають наступну інноваційну технологію для розгортання, щоб продавати її та заробляти гроші, а авіакомпанії шукають спосіб зробити це дешевшим». Він згадав, що у військовій справі безпілотники використовуються вже багато років, проте зараз виробники авіакомпаній вирішили розглянути можливість використання цієї технології для комерційних рейсів.

Пасажирів можна заспокоїти лише одним фактом: обкатувати новинку пропонують спочатку на борту вантажних літаків. Але «всі авіакомпанії з нетерпінням чекають на момент, коли від пілотів можна буде відмовитися», запевняють промисловці.

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