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США знімають обмеження на в’їзд для вакцинованих іноземців

Гліб Парфененко
США зняли обмеження на поїздки для вакцинованих іноземців

На початку листопада США знімуть обмеження на поїздки для іноземних громадян, якщо вони зможуть довести, що пройшли повну вакцинацію проти коронавіруса, повідомило агентство DPA з посиланням на Білий дім.

В даний час США забороняють відвідування країни іноземними громадянами з 33 країн, включаючи країни-члени ЄС, Великобританію, Індію, Китай, Бразилію, Південну Африку та Іран.

У березні 2020 року колишній президент США Дональд Трамп ввів заборону на в’їзд в США громадян ряду країн. Обмеження не були скасовані президентом Джо Байденом, який послався на поширення більш заразного варіанти Delta.

Згідно з обмеженнями, на територію США можуть бути допущені тільки громадяни та постійні мешканці США, а також члени їх сімей, якщо вони знаходилися в будь-який з 33 країн протягом останніх 14 днів. Для всіх інших потрібен спеціальний дозвіл.

Багато європейців були незадоволені цими обмеженнями, особливо після того, як в червні виконавча влада ЄС рекомендувала державам-членам зняти обмеження на в’їзд громадян США на свою територію.

Комісар ЄС Тьєррі Бретон назвав сьогоднішню заяву Білого дому “логічним рішенням, враховуючи успіх нашої кампанії по вакцинації в ЄС”.

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон привітав рішення адміністрації США, яке, за його словами, сприятиме розвитку ділових і торгових зв’язків і дозволить друзям і сім’ям з обох країн знову зустрітися.

Координатор Білого дому по боротьбі з COVID-19 додав, що прибувають в США повинні будуть не тільки пред’явити докази того, що вони повністю щеплені, але і надати негативний тест, зроблений протягом трьох днів після перельоту. Однак після прибуття вони не будуть поміщені в карантин.

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