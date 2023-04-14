Всі розділи
ГоловнаВізиСША змінюють вартість туристичної візи
ВізиСШАТуризм

США змінюють вартість туристичної візи

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
США змінюють вартість туристичної візи

З 30 травня США змінюють вартість туристичної візи. Американський уряд, як повідомляє CNN, глобально для всіх країн збільшить збори за опрацювання деяких заяв на неімміграційні візи, у тому числі для туристів та студентів.

За даною інформацією плата за подання заяви на гостьові візи для бізнесу та туризму, а також інші візи, наприклад, для студентів та відвідувачів з обміну, буде збільшена зі 160 доларів США до 185 доларів США.

Також зросте плата за деякі типи віз для тимчасових працівників та окремі типи бізнес-віз.

Посольство США додало, що інші консульські збори залишаються незмінними.

Крім того, Держдепартамент США заявив, що збори за оформлення неімміграційної візи встановлюються на основі «фактичної вартості надання послуг з отримання візи та визначаються після проведення дослідження вартості цих послуг». “Держдепартамент прагне полегшити законні поїздки до Сполучених Штатів як для іммігрантів, так і для неіммігрантів”, – також додає видання.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

В Італії придумали кошмарні штрафи для туристів: мандрівники можуть втратити відразу 60 тисяч євро

Італія
Влада Італії запропонувала штрафувати на суму від 10 тисяч...

У Нідерландах набирають популярність вуличні туалети без стін та дверей

Нідерланди
У Нідерландах набирають популярність вуличні туалети без стін та...

Кокос відправив у нокаут туристку на пляжі у Мексиці

Мексика
Відпустка на мексиканському пляжі під пальмами була перервана несподіваним...

Випив і закурив: У США пасажир влаштував бешкет у літаку після невідомого напою

Туризм
Пасажира американської Alaska Airlines було заарештовано після неадекватної поведінки:...

Туристів можуть почати штрафувати у Таїланді за свіжі фрукти

Таїланд
Міністерство сільського господарства Таїланду повідомило туристів та місцевих жителів,...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропакурйозПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму