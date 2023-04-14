З 30 травня США змінюють вартість туристичної візи. Американський уряд, як повідомляє CNN, глобально для всіх країн збільшить збори за опрацювання деяких заяв на неімміграційні візи, у тому числі для туристів та студентів.

За даною інформацією плата за подання заяви на гостьові візи для бізнесу та туризму, а також інші візи, наприклад, для студентів та відвідувачів з обміну, буде збільшена зі 160 доларів США до 185 доларів США.

Також зросте плата за деякі типи віз для тимчасових працівників та окремі типи бізнес-віз.

Посольство США додало, що інші консульські збори залишаються незмінними.

Крім того, Держдепартамент США заявив, що збори за оформлення неімміграційної візи встановлюються на основі «фактичної вартості надання послуг з отримання візи та визначаються після проведення дослідження вартості цих послуг». “Держдепартамент прагне полегшити законні поїздки до Сполучених Штатів як для іммігрантів, так і для неіммігрантів”, – також додає видання.