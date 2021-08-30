США запропонували виділити гроші на зміцнення безпеки України

Палата представників Конгресу США пропонує включити виділення 275 мільйонів доларів допомоги Україні для посилення її безпеки до оборонного бюджету США на 2022 фінансовий рік.

Проект бюджету, підготовлений комітетом Сенату з питань збройних сил, містить пропозицію «виділити 275 мільйонів доларів на ініціативу сприяння безпеці України для підтримки і допомоги українським збройним силам».

Наступний фінансовий рік в США розпочинається 1 жовтня 2021 року.

Проект бюджету був оприлюднений на тлі майбутньої зустрічі президентів США і України Джо Байдена і Володимира Зеленського в Вашингтоні. Їх переговори були перенесені з 31 серпня на 1 вересня через евакуації американських громадян з Афганістану. Цю інформацію підтвердив Білий дім.

Як повідомив раніше в інтерв’ю газеті Financial Times один з радників президента України, на майбутній зустрічі з Байденом Зеленський буде наполягати на збільшенні обсягів американської військової допомоги Києву, а також на випуск облігацій під гарантії США, що допоможе відновити інфраструктуру і перезапустити економіку.

Минулого тижня Байден розпорядився виділити Україні допомогу в розмірі до 60 мільйонів доларів за рахунок Пентагону.