США схвалили третю дозу вакцини Pfizer

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США схвалило введення бустерної дози вакцини CFCID-19 компаніям Pfizer і Bayontek.

Його будуть отримувати люди старше 65 років і американці, які мають підвищений ризик серйозних захворювань або чия професія піддає їх ризику. Бустерна доза буде введена як мінімум через шість місяців після другої. На сьогоднішній день не прийнято більш широке використання бустерной дози, в тому числі для людей старше 16 років.

Консультанти Агентства попросили зібрати більше даних, але питання про бустерній дозі може бути переглянутий в майбутньому.