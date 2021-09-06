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ПолітикаСША

США рішуче засудили затримання кримських татар

Затримання є останніми прикладами каральних заходів щодо Меджлісу кримськотатарського народу - Нед Прайс

Євгеній Подольський

США засудили затримання 45 кримських татар, в тому числі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелял.

«Сполучені Штати рішуче засуджують затримання 4 вересня депутата Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелял і щонайменше 45 інших кримських татар російськими окупаційними властями в Криму. Закликаємо російські окупаційні власті негайно звільнити цих людей», – випливає з письмового повідомлення прес-секретаря Держдепу Неда Прайса.

Представник Держдепу вказав на те, що зазначені затримання є останніми прикладами політично мотивованих рейдів, арештів і каральних заходів щодо Меджлісу кримськотатарського народу.

«Як США знову згадали на саміті Кримської платформи 23 серпня, Крим – це Україна, і Штати знову заявляють про свою незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України», – додав Прайс.

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