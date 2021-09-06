США передали Україні ліки від коронавірусу на суму 20 мільйонів доларів

Вантаж складається з інноваційних препаратів Бамланайвімеб і Етізвімеб.

США переправили Україні гуманітарний вантаж на суму 20 мільйонів доларів, що складається з ліків від коронавірусу. Надана допомога є результатом домовленостей, досягнутих президентом України Володимиром Зеленським під час візиту в США. Про це в неділю ввечері на своїй сторінці в Facebook повідомило посольство України в США.

«За сприяння посольства в Україні доставлений гуманітарний вантаж з США, наданий американської благодійною організацією Direct Relief. Останні домовленості про отримання цього гуманітарного вантажу були узгоджені під час візиту президента України [Володимира Зеленського] в США», – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що в вантаж входять інноваційні препарати Bamlanayvimeb і Етізвімеб, використовувані проти COVID-19 – 60 тисяч флаконів на суму 20 мільйонів доларів. «Препарати рекомендовані пацієнтам з легким та середнім ступенем тяжкості коронавірусной хвороби, особливо якщо є ризик переходу в важку форму», – відзначили в дипмісії.

За даними посольства, вантаж очікує митного оформлення і транспортування в 24 регіони України. Розподіл ліків координується Міністерством охорони здоров’я країни.