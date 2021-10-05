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ЕкономікаСША

США і далі будуть протистояти «Північному потоку-2»

Гліб Парфененко
США і далі будуть протистояти «Північному потоку-2»

Сполучені Штати поки не готові коментувати повідомлення про початок заправки газопроводу “Північний потік-2”. Тим не менш, вважає проект геополітичним і продовжує протидіяти його реалізації, сказав представник Держдепартаменту Нед Прайс.

«У нас немає конкретної реакції на заяву, на яку ви посилаєтесь. Наша політика, яку ми дуже чітко окреслили, в тому числі в контексті спільної заяви з Німеччиною кілька місяців тому, полягає в тому, що ми продовжуємо протидіяти цьому трубопроводу, ми продовжуємо вважати, що це геополітичний проект Російської Федерації, і ми продовжуватимо застосовувати закон відповідно до періодичних оцінок ситуації, які, звичайно, проводяться», – сказала Прайс на щоденному брифінгу.

Раніше в понеділок компанія “Nord Stream 2 AG”, оператор “Північного потоку-2”, розпочала заповнення першої лінії газопроводу газом, щоб досягти необхідного тиску для подальших випробувань.

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