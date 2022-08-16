Справжню бомбу невідомого походження викинуло на туристичний пляж на Гаваях

Таємничий металевий циліндр викинув на берег Kahala Beach на Гаваях наприкінці минулого тижня. За словами очевидців, циліндр покритий іржею і не виглядає новим.

Kahala Beach – улюблене місце проведення весіль. Цей білий піщаний і малолюдний пляж знаходиться в найпрестижнішому районі Гавайського острова Оаху, за 15 хвилин їзди від Вайкікі та неподалік від знаменитого 5-зіркового курорту Кахала.

Але незабаром цей зазвичай тихий пляж цілком може стати центром не лише місцевої, а й міжнародної уваги.

Невідомий об’єкт, схожий на бомбу, був викинутий на берег і зараз знаходиться там же, під теплими променями гавайського сонця.

Другий за величиною галуззю промисловості Гаваїв є військова промисловість США. Можливо, це продукт американського військового військпрому. Однак Гаваї також є центром військових навчань та шпигунської діяльності не дуже дружніх до США країн, наприклад, Китаю.

Віддалені на 4 000 км від будь-якого континенту, Гаваї залишаються найвіддаленішою острівною групою у світі та найвіддаленішим штатом США.

Влада поінформована і найближчим часом проведе розслідування. Поки що, за повідомленнями у місцевій пресі, рятувальники та поліція Гонолулу доступу на пляж не обмежують.