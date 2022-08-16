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СШАТуризм

Справжню бомбу невідомого походження викинуло на туристичний пляж на Гаваях

Панасюк Олексій
Панасюк Олексій
Справжню бомбу невідомого походження викинуло на туристичний пляж на Гаваях

Таємничий металевий циліндр викинув на берег Kahala Beach на Гаваях наприкінці минулого тижня. За словами очевидців, циліндр покритий іржею і не виглядає новим.

Kahala Beach – улюблене місце проведення весіль. Цей білий піщаний і малолюдний пляж знаходиться в найпрестижнішому районі Гавайського острова Оаху, за 15 хвилин їзди від Вайкікі та неподалік від знаменитого 5-зіркового курорту Кахала.

Але незабаром цей зазвичай тихий пляж цілком може стати центром не лише місцевої, а й міжнародної уваги.

Невідомий об’єкт, схожий на бомбу, був викинутий на берег і зараз знаходиться там же, під теплими променями гавайського сонця.

Другий за величиною галуззю промисловості Гаваїв є військова промисловість США. Можливо, це продукт американського військового військпрому. Однак Гаваї також є центром військових навчань та шпигунської діяльності не дуже дружніх до США країн, наприклад, Китаю.

Віддалені на 4 000 км від будь-якого континенту, Гаваї залишаються найвіддаленішою острівною групою у світі та найвіддаленішим штатом США.

Влада поінформована і найближчим часом проведе розслідування. Поки що, за повідомленнями у місцевій пресі, рятувальники та поліція Гонолулу доступу на пляж не обмежують.

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