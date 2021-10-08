Справа Pandora Papers. Конгресмени внесли законопроект про відмивання грошей

Група американських конгресменів від обох сторін подала законопроект, який покладає додаткову відповідальність на юристів і представників інших професій, дозволяючи злочинцям приховувати активи і відмивати гроші. Це удар по ключовим елементом цієї практики, – вважає один з ініціаторів проекту.

Проект, що отримав назву ENABLERS Act, був внесений демократом Томом Малиновським і республіканкою Марією Салазар, членами недавно сформованої парламентської групи по боротьбі з клептократією. Пропонований закон накладає обов’язок перевіряти законність походження коштів своїх клієнтів, в тому числі на юристів, лобістів, агентів з нерухомості, фінансових консультантів та інших брокерів, які дозволяють злочинцям і олігархам приховувати свої активи в Сполучених Штатах. Досі таке зобов’язання було покладено тільки на банки.

– Сучасні диктатури засновані на доступі до Заходу. За словами Малиновски, юристи, лобісти, бухгалтери, агенти з нерухомості, консультанти та інші брокери допомагають клептократії та порушникам прав людини відмивати свої гроші і репутацію – і надавати надмірний вплив на демократію – в обмін на брудні гроші.

Боротьба з клептократією

Як заявив Пол Массаро, один з авторів ініціативи і радник по боротьбі з корупцією, Якщо Гельсінкська комісія Конгресу буде прийнята, це стане знаменним кроком в боротьбі з клептократією.

– До сих пір юристи або агенти, які допомагають приховувати активи клептократів, наприклад, купуючи нерухомість через анонімні компанії-кущі або створюючи анонімні трасти, не мали ніяких зобов’язань, навіть якщо вони знали або здогадувалися, що причетні до приховування грошей від злочинів. – Досить того, що вони не ставили ніяких питань, – говорить Массаро.

«Це величезна діра в системі боротьби з відмиванням грошей», – підкреслює він.

Податкові притулку … в США?

Прямі імпульси для подачі проекту були опубліковані, серед іншого в Washington Post статті, засновані на Pandora Papers, витікають з юридичних фірм, дозволяючи заможним клієнтам ховати активи в податкових притулках. Документи показують, що США відіграють ключову роль, а такі штати, як Південна Дакота і Невада, стали такими ж привабливими місцями для розміщення анонімних грошей, як і «традиційні» податкові притулки в Карибському басейні. В основному це робиться через анонімні трасти, юридичні конструкції, які традиційно використовуються для передачі власності спадкоємцям, які використовуються олігархами для захисту власності від кредиторів, податків і цивільних позовів. Якщо проект набуде чинності, компанії, які створюють трасти, повинні будуть розслідувати своїх клієнтів і повідомляти про будь-які підозри.

За словами Массаро, проект був підготовлений до публікації «Документів Пандори», хоча він створив відповідний момент і відкрив «політичне вікно» для реформ. Він додає, що за останній рік в підході до корупції і брудним грошам в США стався невеликий прорив.

– Протягом майже 30 років після закінчення холодної війни така практика була фактично вирішена. Важливим є те, що гроші текли в країну, а їх походження мало другорядне значення», – говорить експерт. Тільки недавно люди у Вашингтоні усвідомили, що ці гроші підривають нашу демократію, розбещують систему і створюють загрозу. особливо в контексті китайських грошей і конкуренції з Китаєм, – додав він.

У минулому році Конгрес прийняв саме революційну зміну, прийнявши закон, що вимагає розкриття реальних бенефіціарів компаній куща. В рамках цього закону Міністерство фінансів повинно розробити детальні правила реалізації цього закону, які вступлять в силу пізніше в цьому році. Трасти навряд чи будуть включені, хоча це не виключено.

Конгресмени борються з підозрілими інтересами

У вересні Малиновський та інші члени парламентської групи по боротьбі з клептократією додали шість інших антикорупційних законопроектів, які були включені в оборонний бюджет, прийнятий Палатою представників. Вони все ще чекають схвалення Сенату. Ці проекти передбачають, серед іншого, можливі санкції проти 35 олігархів, близьких до президента Росії Володимира Путіна, відновлення так званого Глобальний закон Магнітського, який забороняє в’їзд імен олігархів в США, або публікація звітів про активи, повернутих США, вкрадених іноземними політиками.

– Немає сенсу помилятися, що це буде легко. У Вашингтоні, особливо в Міністерстві фінансів, все ще існує багато старого думки, що гроші – це гроші, і якщо вони підтримують економіку, неважливо, звідки вони. Не кажучи вже про силу лобі юристів або всіх інших професійних груп, порушених цим проектом, – говорить один з авторів нового законопроекту.