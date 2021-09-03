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Щонайменше 60 людей загинули від урагану “Іди”, вулиці Нью-Йорка схожі на річки (ВІДЕО)

Гліб Парфененко
AP/BТА

Ураган “Іда” забрав життя щонайменше 45 осіб в Нью-Йорку і його околицях, повідомляє Agence France-Presse. Негода призвела до повені історичного масштабу в Нью-Йорку. В результаті стихійного лиха найбільше місто США виявився під водою: всього за годину на місто обрушилося кількість опадів, що дорівнює місячній нормі, торкнувшись також штати Нью-Джерсі і Пенсільванія.

Мер Нью-Йорку Білл де Блазіо оголосив надзвичайний стан і розкритикував метеорологів за те, що вони не змогли точно передбачити, наскільки руйнівною буде стихія.

Вже другий день в Нью-Йорку метро майже заблоковано, а вулиці перетворилися на річки. Жертвами стали в основному люди, які знайшли притулок в підвалах або були заблоковані в своїх автомобілях. Багато рейсів в аеропорту Кеннеді були скасовані.

Губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі заявив журналістам, що він засмучений тим, що Іда забрала життя щонайменше 23 жителів штату, яким він керує. У Нью-Йорку і його передмістях число загиблих в результаті стихійного лиха становить 15 осіб. В районі Філадельфії загинули три людини.

Після удару по Луїзіані “Іда” принесла негоду з проливними дощами і торнадо на територію від Вірджинії до Нью-Йорка, недалеко від Вашингтона – в Аннаполісі, штат Меріленд, торнадо другого ступеня викорчував дерева і повалив лінії електропередач. За даними поліції, щонайменше 11 осіб в Нью-Йорку загинули після того, як їхній будинок на першому поверсі був затоплений. Рекордна кількість опадів перетворило вулиці Нью-Йорка в річки і закрило метро. Сотні рейсів були скасовані з аеропортів LaGuardia, JFK і Newark.

Сьогодні президент США Джо Байден відвідає Луїзіану. Саме на цей штат в неділю ввечері обрушився ураган “Іда”, зруйнувавши будівлі та залишивши мільйони людей без електрики. Байден сказав, що і руйнування після Іди, і пожежі в Каліфорнії показують, що ми знаходимося за часів кліматичної кризи.

Сенатор-демократ від Нью-Йорка Чак Шумер також висловився з цього питання, попередивши, що “глобальне потепління відчутно і буде ставати все гірше і гірше, якщо ми нічого з цим не зробимо”.

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