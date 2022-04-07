Сенат США схвалив заборону на імпорт російських нафти та газу

Сполучені Штати ухвалили закон про заборону імпорту нафти і газу з Росії як ще один захід зусиль уряду США з економічної ізоляції та покарання Кремля за напад на Україну, повідомляє CNBC.

Законодавство, прийняте одноголосно всіма 100 членами палати, забороняє ввезення нафти, газу, вугілля та інших енергоносіїв із Росії. Це сталося майже через місяць після того, як президент Джо Байден підписав указ, який наказує практично такі самі заходи.

Законопроект Сенату скасовує указ Байдена, що ускладнює його скасування наступному президентові.

Заборона на імпорт енергоносіїв була затверджена відразу після ухвалення закону, який позбавляє Росію режиму найбільшого сприяння торгівлі зі США. Законодавство також передбачає припинення нормальних торговельних відносин із союзником Росії Білоруссю.

Очікується, що сьогодні ввечері Палата представників проголосує за ці два законопроекти, де їх буде підтримано значною більшістю голосів.