Всі розділи
ГоловнаСШАРозплакалася, але впоралася: У США подвиг дівчини-пілота зняли на відео
СШАТуризм

Розплакалася, але впоралася: У США подвиг дівчини-пілота зняли на відео

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Розплакалася, але впоралася: У США подвиг дівчини-пілота зняли на відео

Пілот-початківець дивом посадив пошкоджений літак, а драматичний момент потрапив на відео – учасники подій не змогли стримати сліз.

За інформацією New York Post, 21-річний пілот із Мічигану Тейлор Хеш пережила політ, який вона запам’ятає на все життя.

“Інцидент стався під час третього одиночного польоту дівчини: літак позбувся одного з передніх коліс прямо під час зльоту. На щастя, відсутність деталі, що бракує, вчасно помітив інший пілот Кріс Йетс. Досвідчений льотчик відразу попередив диспетчерську вишку міжнародного аеропорту округу Окленд і зв’язався з Хе. – пише видання.

Він розмовляв з дівчиною, щоб заспокоїти та врятувати її життя. На відео чути, як тремтить голос молодого пілота.

“Тейлор, це Кріс. Мою дочку звуть Тейлор, і я навчив її літати! У нас все буде добре”, – сказав Йейтс по радіо, повідомляє WXYZ.

Напружений момент із аварійною посадкою потрапив на відео: завдяки підтримці та інструктажу старшого товариша Хеш вдається приземлити літак без особливих ушкоджень.

“Пишаюся тобою, дівчинко”, – сказав Йейтс, коли літак Хеш поїхав по злітно-посадковій смузі.

Сама Тейлор зізналася, що здійснити диво їй допомогли теплі слова Йейтса, і назвала інцидент своєю “найважливішою посадкою у її кар’єрі”. За словами молодого пілота, “відбутися могло все, що завгодно”, адже літак міг приземлитися за межі злітно-посадкової смуги або перевернутися.

“Навіть ті, хто має за спиною 57 годин у польоті, не здатні так керувати літаком”, – похвалив свого нового протеже Йейтс.

Згідно WXYZ, коли літак приземлився, переповнені емоціями Йейтс та Хеш не стримали сліз. За повідомленням місцевого телеканалу, наприкінці квітня пілоти планують спільний політ у Лас-Вегас.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Туристку вигнали з острова Балі після скандального відео

Індонезія
Туристка на Балі влаштувала суперечку з місцевим поліцейським і...

Голий турист шокував публіку на пляжі Паттайї

Таїланд
На пляжі Паттайї було помічено голого туриста з Німеччини,...

Пілот-початківець в Австралії вижив після аварії літака на висоті в півкілометра

Австралія
Коли чоловік потрапив до шпиталю, то медичний персонал був...

Сльози, крики та молитви: у мережі завірусилося відео із салону палаючого літака

Румунія
Днями у мережі стало вірусним та набрало мільйонні перегляди...

У Таїланді сталася масова бійка туристів та персоналу ресторану

Таїланд
Турист з Австралії влаштував заворушення в Таїланді та був...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамкурйозАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму