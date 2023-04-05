Розплакалася, але впоралася: У США подвиг дівчини-пілота зняли на відео

Пілот-початківець дивом посадив пошкоджений літак, а драматичний момент потрапив на відео – учасники подій не змогли стримати сліз.

За інформацією New York Post, 21-річний пілот із Мічигану Тейлор Хеш пережила політ, який вона запам’ятає на все життя.

“Інцидент стався під час третього одиночного польоту дівчини: літак позбувся одного з передніх коліс прямо під час зльоту. На щастя, відсутність деталі, що бракує, вчасно помітив інший пілот Кріс Йетс. Досвідчений льотчик відразу попередив диспетчерську вишку міжнародного аеропорту округу Окленд і зв’язався з Хе. – пише видання.

Він розмовляв з дівчиною, щоб заспокоїти та врятувати її життя. На відео чути, як тремтить голос молодого пілота.

“Тейлор, це Кріс. Мою дочку звуть Тейлор, і я навчив її літати! У нас все буде добре”, – сказав Йейтс по радіо, повідомляє WXYZ.

Напружений момент із аварійною посадкою потрапив на відео: завдяки підтримці та інструктажу старшого товариша Хеш вдається приземлити літак без особливих ушкоджень.

“Пишаюся тобою, дівчинко”, – сказав Йейтс, коли літак Хеш поїхав по злітно-посадковій смузі.

Сама Тейлор зізналася, що здійснити диво їй допомогли теплі слова Йейтса, і назвала інцидент своєю “найважливішою посадкою у її кар’єрі”. За словами молодого пілота, “відбутися могло все, що завгодно”, адже літак міг приземлитися за межі злітно-посадкової смуги або перевернутися.

“Навіть ті, хто має за спиною 57 годин у польоті, не здатні так керувати літаком”, – похвалив свого нового протеже Йейтс.

Згідно WXYZ, коли літак приземлився, переповнені емоціями Йейтс та Хеш не стримали сліз. За повідомленням місцевого телеканалу, наприкінці квітня пілоти планують спільний політ у Лас-Вегас.