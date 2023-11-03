Всі розділи
ГоловнаСШАПровідні сайти бронювання готелів поєднуються для боротьби з підробленими відгуками під наглядом...
СШАТуризм

Провідні сайти бронювання готелів поєднуються для боротьби з підробленими відгуками під наглядом штучного інтелекту

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Провідні сайти бронювання готелів поєднуються для боротьби з підробленими відгуками під наглядом штучного інтелекту

Про структуру, створену для боротьби з підробленими відгуками, повідомили провідні сайти бронювання готелів. За повідомленнями західної преси, для боротьби з фейками об’єднуються такі гіганти як Booking.com, Expedia Group та Tripadvisor. Боротися вони планують, залучаючи ШІ, тобто штучний інтелект, а також допомогу сторонніх ресурсів – зокрема, про участь у даній структурі заявили Amazon, сайт вакансій та підбору персоналу Glassdoor та сайт оцінки вакансій Trustpilot. Справа в тому, що для багатьох фейкові відгуки стали джерелом доходу — і цю діяльність також планують припиняти.

При цьому експерти оцінили, наскільки великий обсяг підроблених відгуків. Так, за даними Tripadvisor, приблизно 4% із 30 мільйонів відгуків у квітні 2022 року найімовірніше виявилися в кращому разі фейком — а то й роботою шахраїв. При цьому на Tripadvisor припадає лише 10% відгуків про готелі, як показало дослідження Shiji Reviewpro, більша частина — або 39% належить Booking.com, якщо навіть відсоток фейків серед них такий же, то загальний масив значний.

«На кожній платформі діють різні стандарти та вимоги до відправлення коментарів, але ми всі згодні з тим, що фейковим чи упередженим коментарям немає місця на наших сайтах. Системи онлайн-бронювання співпрацюють для захисту споживачів та бізнесу, а метою є боротьба з фейковим контентом», – йдеться у заяві об’єднання агрегаторів. Вони планують використовувати спеціальні технології не тільки для виявлення фальшивих відгуків, але і для перевірки їх чесності та прозорості.

“Маючи на нашій платформі понад 300 мільйонів перевірених відгуків від реальних гостей, ми активно інвестуємо в забезпечення постійної надійності нашої програми як для мандрівників, так і для наших партнерів”, – сказав Спенсер Мотт, директор з безпеки Booking.com.

Представники компаній мають намір обговорити розробку загальних стандартів та визначень, заходи, які необхідно вжити, та правила, які необхідно запровадити щодо поточного процесу аудиту контенту та методів виявлення фейкових відгуків. Також заплановано обмін інформацією між компаніями проти тих, хто пише фейкові відгуки, та перетворення цього на джерело доходу. “Боротьба з цими операторами, особливо з тими, хто намагається продавати фальшиві відгуки компаніям, які бажають підвищити свою репутацію в інтернеті, буде одним із наших першочергових завдань”, – прокоментував представник Tripadvisor.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

В Іспанії заборонили обіймати дерева

Іспанія
Мерія іспанського міста Кабесон-де-ла-Саль заборонила туристам обіймати дерева у...

В Австралії туристка вибігла на злітну смугу, щоб зупинити літак

Австралія
Жінку заарештували в аеропорту Канберри після того, як вона...

Сотні рейсів було скасовано у Нідерландах

Нідерланди
У найбільшому аеропорту Схіпхола в Нідерландах було скасовано сотні...

Turkish Airlines відмінила всі рейси: авіакомпанія зіткнулася з безпрецедентною проблемою

Туреччина
Увечері в середу 1 листопада Turkish Airlines відмінила всі...

У Європі з’явиться нова авіакомпанія City Airlines

Німеччина
Найбільша в Німеччині авіакомпанія Lufthansa запускає нового перевізника City...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму