Провідні сайти бронювання готелів поєднуються для боротьби з підробленими відгуками під наглядом штучного інтелекту

Про структуру, створену для боротьби з підробленими відгуками, повідомили провідні сайти бронювання готелів. За повідомленнями західної преси, для боротьби з фейками об’єднуються такі гіганти як Booking.com, Expedia Group та Tripadvisor. Боротися вони планують, залучаючи ШІ, тобто штучний інтелект, а також допомогу сторонніх ресурсів – зокрема, про участь у даній структурі заявили Amazon, сайт вакансій та підбору персоналу Glassdoor та сайт оцінки вакансій Trustpilot. Справа в тому, що для багатьох фейкові відгуки стали джерелом доходу — і цю діяльність також планують припиняти.

При цьому експерти оцінили, наскільки великий обсяг підроблених відгуків. Так, за даними Tripadvisor, приблизно 4% із 30 мільйонів відгуків у квітні 2022 року найімовірніше виявилися в кращому разі фейком — а то й роботою шахраїв. При цьому на Tripadvisor припадає лише 10% відгуків про готелі, як показало дослідження Shiji Reviewpro, більша частина — або 39% належить Booking.com, якщо навіть відсоток фейків серед них такий же, то загальний масив значний.

«На кожній платформі діють різні стандарти та вимоги до відправлення коментарів, але ми всі згодні з тим, що фейковим чи упередженим коментарям немає місця на наших сайтах. Системи онлайн-бронювання співпрацюють для захисту споживачів та бізнесу, а метою є боротьба з фейковим контентом», – йдеться у заяві об’єднання агрегаторів. Вони планують використовувати спеціальні технології не тільки для виявлення фальшивих відгуків, але і для перевірки їх чесності та прозорості.

“Маючи на нашій платформі понад 300 мільйонів перевірених відгуків від реальних гостей, ми активно інвестуємо в забезпечення постійної надійності нашої програми як для мандрівників, так і для наших партнерів”, – сказав Спенсер Мотт, директор з безпеки Booking.com.

Представники компаній мають намір обговорити розробку загальних стандартів та визначень, заходи, які необхідно вжити, та правила, які необхідно запровадити щодо поточного процесу аудиту контенту та методів виявлення фейкових відгуків. Також заплановано обмін інформацією між компаніями проти тих, хто пише фейкові відгуки, та перетворення цього на джерело доходу. “Боротьба з цими операторами, особливо з тими, хто намагається продавати фальшиві відгуки компаніям, які бажають підвищити свою репутацію в інтернеті, буде одним із наших першочергових завдань”, – прокоментував представник Tripadvisor.