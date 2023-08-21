Померла найстаріша косатка у світі

У Маямі, США, померла 57-річна косатка Лоліта. Лікарі виявили у неї підозру на захворювання нирок, але врятувати не змогли, повідомляється в твіттері місцевого океанаріума.

Повідомляється, що останні два дні свого життя Лоліта відчувала сильний дискомфорт у шлунку. Океанаріум оголосив про закриття на деякий час, щоб наша команда могла поміркувати про життя та спадщину Лоліти.

За словами зоозахисників, Лоліта була жорстоко схоплена в Пенн-Коув, неподалік узбережжя штату Вашингтон, 8 серпня 1970 року, коли їй було близько чотирьох років. Потім косатку продали океанаріуму Маямі.

У березні океанаріум обіцяв випустити Лоліту на волю. До цього зоозахисники та активісти тривалий час домагалися того, щоб косатку повернули до рідних вод. При цьому опікуни Лоліти вважали, що вона не зможе вижити в умовах дикої природи “після більш ніж 50 років під опікою людини”.

“Нашим спільним бажанням було побачити Токі в її рідних водах, і ми вбиті горем, дізнавшись про цю раптову втрату”, – заявила мер Маямі Даніелла Левін Кава

Лоліта жила разом із самцем косатки Х’юго протягом перших 10 років у неволі. За даними некомерційної організації Ric O’Barry’s Dolphin Project, Х’юго помер у 1980 році через аневризму головного мозку.