По туризму Туреччини вдарили приховані санкції ЄС, за бажання зберегти економічні відносини з Росією

ЄС ввів проти Туреччини «таємні приховані санкції», які дуже б’ють по туризму. Саме так у турецьких ЗМІ прокоментували зростаючу кількість відмов у візах з боку Європейського Союзу турецьким туристам. Як додають місцеві експерти, не останню роль у залученні цих санкцій відіграло бажання Туреччини зберегти економічні відносини з Росією, включаючи і ставку на прийом у Туреччині російських туристів.

Як заявив місцевим ЗМІ колишній дипломат Намік Тан, до речі колишній прес-секретар МЗС Туреччини та посол у Вашингтоні, візове питання безпосередньо пов’язане з політичною репутацією та вагою країни. Одна з «проблем» Туреччини з погляду дипломата — використання Туреччини Росією як свого роду «простір для маневру» для обходу американсько-європейських санкцій. Зокрема, деякі установи в Росії здійснювали деякі важливі грошові перекази через Туреччину, заявив пан Тан.

Він додав, що «такі країни, як Сполучені Штати, уважно стежать за розвитком подій із підозрою, що Туреччина допоможе Росії обходити санкції». І проблеми з видачею віз якраз може бути пов’язано з «невидимими санкціями» у зв’язку з цим: «Якщо ви діятимете проти будь-якого міжнародного права у своєму економічному, фінансовому та торговому законодавстві, це також буде мати невидимі санкції проти вас, зокрема щодо свободи пересування ваших громадян», – додав дипломат.

Другим чинником він назвав те, що останнім часом із Туреччини збільшилася кількість незаконних проникнень у західні країни — зокрема й за туристичною візою, за якою в’їжджають безповоротно і «розчиняються» як нелегали. Також Туреччина стала сумнозвісною «сірими» паспортами — додав експерт.

Нагадаємо, рядові туристи назвали ще одну причину — фінансову зацікавленість консульств ЄС у майже легальному вилученні грошей у населення Туреччини. Механізм наступний: у туристів, які звертаються за шенгенською візою, запитується величезна кількість документів для ускладнення процедури та збільшення ймовірності будь-якої помилки в документах, потім туристів змушують чекати тижнями, а наприкінці більшість запитів відповідають відмовою. При цьому гроші, одержані під час подання заявки на візу, не повертаються. Дохід дипмісій суттєвий: як запевняють турецькі експерти, з 2015 року турецькі туристи залишили у консульствах європейських країн понад 26 мільйонів євро. При цьому в середньому в Туреччині для заяв на отримання шенгенської візи збір становить 120-125 євро, британської — від $130 до $1105, а візи до США близько $200.

Страждає, до речі, не лише Туреччина. Італо-марокканська асоціація захисту прав людини та Організація сприяння економічному та соціальному розвитку (PDES) оголосили, що вони подають до європейських судів позови міжнародних юристів проти посольств країн ЄС у Марокко. Причина — візовий скандал, який стався після того, як велику кількість марокканських громадян не дозволили подорожувати до європейських країн, ніяк не пояснивши причини відмови. Йдеться відразу про кілька країн — пояснили автори заяви у пресі: зокрема про посольство Франції в Рабаті. У візах відмовляли як туристам та бізнесменам, так і фахівцям, зокрема лікарям та інженерам, яких таким чином не допускали на професійні конференції, а також студентам. “Ми вважаємо, що причинами цих відмов були матеріальні, професійні, а також людські забобони”, – заявляють позивачі.