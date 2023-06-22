Підводний човен з мільярдерами зник на шляху до “Титаніка”: що відомо

Підводний човен OceanGate Expeditions зник у Атлантичному океані добу тому. На борту знаходяться заможні пасажири, які заплатили по 250 тисяч доларів за квиток, а також відомий британський мільярдер Хаміш Хардінг. Що про подію відомо до цієї години.

Хто на борту?

Напередодні батискаф “Титан” компанії OceanGate Expeditions повіз кілька туристів на експедицію до уламків “Титаніка”, але перестав виходити на зв’язок приблизно через 1 годину 45 хвилин після занурення.

Берегова охорона США повідомила про те, що на борту перебувають п’ятеро людей. Як пише Sky News, це засновник OceanGate Expedition Стоктон Раш, британський мільярдер, власник компанії з продажу та експлуатації авіатехніки Action Aviation Хеміш Хардінг, 73-річний пілот-підводник французького походження Поль-Генрі Нарголі, який вже занурювався до уламків “Тита”.

DailyMail також повідомляє, що на борту знаходяться один із найбагатших людей Пакистану, член правління британської благодійної організації Prince’s Trust мільярдер Шахзада Давуд та його син Сулейман.

Присутність мільярдера Хардінга на борту “Титану” підтвердили в Action Aviation, а також його родичі у соціальних мережах.

Що могло статися?

За оцінками Берегової охорони США, на батискафі залишається від 70 до 96 години аварійного запасу кисню.

Представник компанії RMS Titanic, яка володіє ексклюзивними правами на район місця затоплення “Титаніка”, розповів CNN: якщо підводний апарат цілий, люди на борту зіткнулися б зі зниженням рівня кисню та гіпотермією.

“Вода дуже глибока – більше 2 миль. Це як візит на іншу планету, це не те, про що люди думають. Це безсонячне, холодне середовище та високий тиск”, – сказав він.

DailyMail з посиланням на рятувальників повідомляє, що субмарина могла застрягти в уламках “Титаніка”, який знаходиться за 370 миль від Ньюфаундленду в Канаді, але у водах США. Пілотована рятувальна субмарина ВМС США не може спуститися на таку глибину, тож дістатися до неї можна лише за допомогою транспортного засобу з дистанційним керуванням.

Які шанси вижити?

Експерт із глибоководних апаратів, професор Алістер Грейг із Університетського коледжу Лондона в інтерв’ю “Бі-бі-сі” запропонував кілька варіантів розвитку подій.

Згідно з одним із них, на “Титані” сталася аварія, судно скинуло баласт і піднялося на поверхню.

“Якщо стався збій живлення або зв’язку, а це могло статися, тоді підводний апарат бовтатиметься на поверхні, чекаючи, коли його знайдуть”, – сказав він.

Інший сценарій, за його словами, полягає в тому, що корпус субмарини отримав пошкодження та почав наповнюватись водою. “Тоді прогноз не дуже сприятливий”, – сказав Грейг.

За словами професора Грейга, якщо апарат опустився на морське дно і не може піднятися на поверхню власними силами, варіантів залишається небагато.

“Хоча підводний апарат може бути ще цілий, але, якщо він знаходиться на глибині більше 200 метрів, є дуже мало суден, здатних опуститися на таку глибину, і точно це не зможуть зробити водолази”, – сказав він.

На сайті компанії OceanGate, яка розробляє підводні апарати для занурень, йдеться, що після успішних експедицій до останків “Титаніка” у 2021 та 2022 роках вона планує продовжувати подібні тури щорічно.

Одна з експедицій, що складається з 12 занурень, була запланована на літо 2023 року. У Twiter компанії є пости про те, як пройшли перші кілька занурень.

Запас кисню на зниклому в Атлантиці батискафі «Титан» вичерпається найближчим часом