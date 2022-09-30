Під час рейсу авіакомпанії American Airlines пасажири почули стогін і звуки блювоти з кабіни пілотів

Під час рейсу авіакомпанії American Airlines пасажири почули через динаміки гучного зв’язку на борту дивні звуки, що нагадують стогін та процес блювання. Відео опублікував користувач @emersoncollins1 у своєму TikTok-акаунті.

У ролику чоловік показав те, що відбувається в літаку. Пасажири дивуються і сміються від шуму, що лунає по гучному зв’язку. За словами автора відео, це схоже на “щось середнє між оргазмом та блюванням”.

Члени екіпажу заявили, що виникли технічні проблеми. Однак пасажири та користувачі TikTok вирішили, що дивні звуки таки долинали з кабіни пілотів.

“А може, це хропе пілот?”, “Якщо це відбувалося перед приземленням – це точно пілот. Хто ще на борту відчуває таку напругу?», «Якщо чесно, мій собака хаски видає такі самі звуки», «Це пранк від пілотів», «А може, хтось видавав ці звуки з вбиральні?», «Я думаю, що хтось підключився через Bluetooth до системи гучного зв’язку», — написали в коментарях до відео.

Ролик набрав близько тисячі переглядів та поширився у соціальних мережах.

Раніше стало відомо, що європейська авіакомпанія дозволила чоловікам-бортпровідникам носити спідниці.